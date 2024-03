Ex-affair de Neymar ganha concurso da "vagina mais bonita do Brasil"

De forma descontraída, Fernanda fez uma referência a Neymar, 32 anos, com quem teve um encontro - Foto: Divulgação/ Instagram

A influenciadora Fernanda Campos, apontada como affair do jogador Neymar, ganhou o concurso de 'vagina mais bonita do Brasil'. A competição foi realizada online, e contou com a participação de influenciadores, figuras públicas e voto popular.

De forma descontraída, Fernanda fez uma referência a Neymar, 32 anos, com quem teve um encontro. "Agora entendem por que o menino Ney se interessou. Sempre tive um padrão exigente para meu corpo e busquei inspiração em receitas caseiras de celebridades como Sabrina Sato e Deborah Secco. Notei que a tendência da 'virilha sarada' surgiu no Carnaval e resolvi aderir à moda."

Fernanda dividiu com seus seguidores dicas de cuidados com a área íntima. "Esse lance de virilha sarada surgiu no Carnaval e entrei na onda. Uso muito óleo hidratante e não faço esfoliação. E só faço depilação só a laser, nada de lâmina ou cera quente. Tenho segredinhos. Depois de depilar, por exemplo, faço banho de gelo", revelou.

Fernanda ficou conhecida após divulgar um encontro amoroso com Neymar. Na época, ele namorava a modelo Bruna Biancardi, que estava grávida de Mavie, quando surgiu rumores de traição.