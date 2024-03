Receba! Nasce o primeiro filho de Luva de Pedreiro

Receba! O dono de um dos maiores bordões da internet já é papai. Nasceu o primeiro filho do influenciador Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro. O menino, fruto do relacionamento com a bióloga Távila Gomes, recebeu o nome de Davi Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador português, de quem Luva é fã.

Segundo informações, a criança chegou ao mundo na madrugada desta quinta-feira, 7, no hospital Santa Joana, em Recife, Pernambuco.

“O momento mais feliz das nossas vidas, nosso maior presente chegou, seja bem-vindo Davi Cristiano Ronaldo!❤️⚽️ Obrigado meu Deus!🙏🏾”, compartilhou.

Tália e Luva não são mais um casal. Eles anunciaram o término da relação em dezembro de 2023.