Treta: Jojo Todynho usa camiseta com foto de Leo dias e debocha: 'Meu fã'

Recentemente o Portal Léo Dias noticiou que Jojo Todynho teria desistido da faculdade de Direito. A notícia acabou sendo desmentida pela influenciadora, que aproveitou para debochar do jornalista.

Com uma camisa com a foto de Leo Dias, Jojo explicou que estava somente preparando seu figurino do semestre antes de retornar aos estudos. Ela surpreendeu os seguidores ao aparecer com uma camiseta estampada com a foto de Leo Dias.

"Fiscal da minha vida, meu fã número 1", diz a frase estampada na peça, que aparece junto à uma foto de Leo chorando.

"Partiu 'facul'! Como hoje eu decidi não passar uma make, optei pelo look, achei maravilhosa. Quando vi essa blusa, eu pirei, achei que super combinou. Estou dando uma ousada nos acessórios", disse a artista.

Jojo também chamou atenção pelo material de estudo, todo com referência à personagem Hello Kitty, e por um caderno com foto da influencer Cariúcha.

"Teoria da Pena, acho que tem tudo a ver", diz no vídeo em tom de provocação.