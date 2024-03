Juliana Paes tem tarde de beleza com jovens do Craque do Amanhã

A celebração do dia da mulher foi mais que especial para seis alunas do projeto socioesportivo Craque do Amanhã. Na tarde desta quinta-feira(7), as meninas que têm entre 10 e 17 anos tiveram uma tarde da beleza no Espaço Juliana Paes, em Icarai, Niterói.

De surpresa, a atriz Juliana Paes que interpreta a personagem Jacutinga na novela “Renascer”,surpreendeu as jovens chegando para curtir o dia de beleza.

Moradora de Saracuruna, Ana Vitória Rosa foi uma das mais emocionadas e chorou ao ver a atriz e madrinha do projeto se aproximando. A emoção tinha um porquê. Ela contou para Juliana que sua personagem “Maria da Paz”, protagonista da novela “A Dona do Pedaço” foi o incentivo que precisava para vender bolos.



Sua avó cozinhava e ela vendia nas ruas do bairro. “Você é uma grande inspiração pra mim. Sua personagem me deu coragem para vender nas ruas. Sou muito grata”, conta Ana Vitória.

O Craque do Amanhã

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso.

O projeto que beneficia mensalmente cerca de 4.500 pessoas, utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social e atualmente possui quatro unidades de atendimento: duas no município de São Gonçalo/RJ, uma unidade em Duque de Caxias/RJ e uma unidade no município de Santa Isabel/SP.

O Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Enel, Eletrobras, Transpetro, BB Seguros, Águas do Rio, Unilever, White Martins, Brasilcap, B-Braun, Rede Globo, Nubank, State Grid, BMTE, WLM, Oliveira Trust.