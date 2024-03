eMuseu do Esporte representa o Brasil em fórum do Comitê Olímpico da Colômbia

Gestora do projeto, Bianca Gama é a única palestrante brasileira no evento em Bogotá, nesta sexta, 8 de março, e que marcará o Dia Mundial da Mulher - Foto: Divulgação

A especialista em tecnologia social para a promoção do esporte, cultura e inovação Bianca Gama Pena é a única palestrante brasileira no fórum internacional que o Comitê Olímpico Colombiano promove em Bogotá nesta sexta-feira, 8 de março, e que marcará o Dia Internacional da Mulher. Criadora e gestora do projeto eMuseu do Esporte, Bianca falará no V Foro Internacional de Equidad de Género y Diversidad em el Deporte 2024 sobre o tema “eMuseu do Esporte como Case de Equidade e Diversidade em um Novo Contexto Cultural”. Ela mostrará como transforma o eMuseu em um projeto social que visa a acessibilidade, a diversidade e a equidade em busca de um futuro melhor, mais saudável e engajado.

Também profissional de educação física, Bianca Gama iniciou o eMuseu após os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, para se tornar um hub virtual e engajar atletas, entidades esportivas, museus e torcedores em torno da preservação da memória esportiva, combinando tecnologias digitais em um formato inédito e colaborativo para manter o esporte brasileiro e seu legado. Por seu empreendedorismo, no último dia 29 Bianca teve mais uma grande conquista: foi incluída no hall da "Galeria de Agentes de Mudança do Dia Mundial da Propriedade Intelectual" da World Intellectual Property Organization (WIPO), homenagem feita às mentes inovadoras, criativas e empreendedoras que impulsionam mudanças positivas em todo o mundo.

"Esse é mais um reconhecimento do impacto do projeto que já contempla 12 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estipulados pela ONU (Organização das Nações Unidas) para a construção de um mundo mais sustentável e igualitário. Acessibilidade, equidade e diversidade são algumas das premissas do eMuseu do Esporte em suas ações para garantir que todos tenham as mesmas condições de acesso aos acervos e sejam inspirados por eles", explica Bianca Gama.

O Fórum - Sob a coordenação do presidente do Comitê Olímpico Colombiano, Ciro Solano Hurtado, e da secretária geral da entidade, Ana Edurne Camacho Corredor, o Fórum Sobre Equidade de Gênero e Diversidade do Comitê Olímpico Colombiano reunirá em Bogotá representantes de diversos países, mas apenas cinco participando com palestrantes. Colômbia e Brasil, e ainda Panamá, México e Portugal. O evento poderá ser acompanhado pelo site do Comitê (https://olimpicocol.co/web/), pelas redes sociais na página @olimpicocol ou pelas redes de @biancagamapena.

Com a versão virtual em diversos idiomas e a carreta itinerante com rampas de acesso, simuladores, visitas guiadas e cartilhas com a linguagem adequada a públicos diversos, o eMuseu reúne um acervo de mais de 50 ambientes diferentes e inicia parcerias internacionais com algumas entidades esportivas. Parte do acervo é levada a várias cidades brasileiras pela carreta que já rodou três estados do Brasil, beneficiando mais de quatro mil pessoas.

Referência em Propriedade Intelectual reconhecido pelo INPI como um case de aplicabilidade da PI no esporte, o projeto foi destacado como modelo de sua aplicação no âmbito esportivo virtual e físico e de exemplo para outras áreas. Assim, Bianca Gama passou a ser reconhecida como especialista em Propriedade Intelectual na área esportiva, razão pela qual foi nomeada para o hall da "Galeria de Agentes de Mudança do Dia Mundial da Propriedade Intelectual" da World Intellectual Property Organization (WIPO).

O eMuseu do Esporte é um projeto totalmente acessível às pessoas com deficiência pela áudio-descrição do acervo disponibilizado também em Braile e Libras. Todo o seu conteúdo pode ser acessado em www.emuseudoesporte.com.br, já registrando o alcance de cerca de 200 mil pessoas na rede mundial de internet. O projeto encontrou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) um apoio fundamental para sua realização: foi abrigado em 2020 pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Sociais e Cooperativas Sociais.

Os objetivos da ONU contemplados pelo projeto

Os ODS definidos pela ONU foram atingidos em menos de quatro anos de existência do eMuseu. São eles: erradicação da pobreza (formação e geração de empregos nas cidades visitadas); saúde e bem-estar (fomento do estilo de vida fisicamente mais ativo e saudável); educação de qualidade (treinamento de professores das redes públicas municipais e de monitores); igualdade de gênero (igualdade na contratação de monitores e na apresentação dos atletas homenageados pelo projeto); energia acessível e limpa (simuladores que geram energia para o consumo sustentável); indústria, inovação e infra estruturas (carreta online acessível na palma da mão); cidades e comunidades sustentáveis/produção e consumo sustentáveis (criação e distribuição de cartilha sobre consumo sustentável e mudanças climáticas); ação contra a mudança global do clima (ações de sustentabilidade, fornecimento a escolas de material esportivo confeccionados a partir de recicláveis e eliminação de resíduos plásticos); parcerias e meios de implementação (mais de cem parceiros em torno do projeto); e trabalho decente e crescimento econômico/reduzir as desigualdades (contratação de monitores locais, fomentando a empregabilidade, com treinamento e ajuda de custo).

Bianca Gama Pena

Professora do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da Uerj

Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da Uerj

Coordenadora do Latesi (Laboratório de Avaliação, Tecnologia Social e Inovação) da Uerj

Gestora do eMuseu do Esporte

Pós-doutora em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do INPI

Membro do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin

Membro do Grupo de Estudos Olímpicos, Museologia e Propriedade Intelectual da Uerj