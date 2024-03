Martinho da Vila processa INSS após ter aposentadoria cortada

O cantor e compositor Martinho da Vila, de 86 anos, entrou com um processo na Justiça do Rio contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) após ter seu benefício de aposentadoria cortado pelo órgão. De acordo com o colunista Anselmo Gois, do jornal O Globo, ele abriu a ação judicial em setembro do ano passado e ficou de 2021 até o final de 2023 com o benefício suspenso por falta de prova de vida.

De acordo com a coluna, o artista pede uma indenização de 80 mil reais pelos valores não pagos. Martinho teria realizado pelo menos 13 provas de vida durante o período de dois anos em que a pensão ficou suspensa na tentativa de reaver a a aposentadoria. Em dezembro, o benefício dele voltou a ser pago, mas ele ainda estaria sem receber os valores retroativos.

Leia também:

➢ Luciano Huck repercute homenagem ao projeto gonçalense "Primeira chance"

➢ Artistas de São Gonçalo inauguram espaço cultural com exposição no Partage

O caso segue na 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Ao portal "g1", o INSS confirmou que os pagamentos voltaram a ser feitos regularmente no último mês de dezembro e lamentou o ocorrido. Já Martinho da Vila preferiu não comentar diretamente o caso; sua assessoria confirmou que a equipe de advogados do sambista segue cuidando do caso.