Desconfiada de traição, esposa John Kennedy, do Fluminense, termina casamento

Chegou ao fim o casamento do jogador do Fluminense John Kennedy com Viviane Barros. Segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a mulher decidiu colocar um ponto final no relacionamento após de desconfiar que estava sendo traída pelo atacante. O casal tem uma filha de 1 ano e 6 meses.

Recentemente, alertada por pessoas próximas, Viviane, de 20 anos, em postagem em uma rede social, deu indícios de uma crise entre eles.

"Quando digo que não trairei, não é para me gabar. É que ser fiel é o mínimo que se espera de uma pessoa com caráter", dizia a postagem feita por ela, que deixou de seguir o jogador na rede social, e vice-versa.

O casal estava junto desde o fim de 2021.