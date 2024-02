Jojo Todynho surpreende seguidores com novo visual: "Nevou"

Na legenda da postagem, cantora brincou com visual do cantor Belo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na legenda da postagem, cantora brincou com visual do cantor Belo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Jojo Todynho surpreendeu seus fãs e seguidores, na manhã desta quinta-feira (22), ao apresentar seu novo visual. Em seu perfil no Instagram, a funkeira mostrou os bastidores de seu novo corte: o famoso "nevou", com cabelo raspado e fios descoloridos.

A cantora, de 27 anos, compartilhou um vídeo de sua experiência no salão enquanto fazia o corte. Na legenda do post, ela escreveu "Bela Gracyane", fazendo referência ao cabelo descolorido pelo qual o cantor Belo, marido da modelo Gracyanne Barbosa, ficou conhecido desde que começou a fazer sucesso, nos anos 90.

No último domingo (18), Jojo já tinha comentado as ideias de renovar o visual. "Tirei o mega [hair], e aí estou querendo fazer um 'nevou', uma loucura aí... Acho que vou fazer minha transição toda de novo. Voltar com meu black que eu estava em 2020, meu cabelo, porque meu cabelo tem um crescimento muito bom. Meu cabelo quebrou muito, partiu muito. Também, fiz muita besteira: tira mega, bota mega... Fiz muita aventura nesse cabelo", comentou, nos stories.

