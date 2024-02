Baleada durante o Carnaval, Nathalia Santos recebe alta

Uma semana após ser baleada em uma tentativa de assalto na Zona Oeste do Rio, a jornalista Nathalia Santos recebeu alta hospitalar. Ex-comentarista do programa Esquenta, da Rede Globo, ela confirmou a novidade em seu perfil nas redes sociais nesta terça-feira (20). Ela recebeu a liberação da unidade no último domingo (18).

"É chegado o começo de um novo tempo, agora de alta no aconchego da casa de mamis, com afago e afeto nos meus filhos, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha família e de amigos, sei que nada será como antes, mas como nada nunca vinha sendo, vamos em frente! Feliz e grata por essa nova oportunidade! Um tempo novo difícil, dolorido e sem quase nenhuma certeza, mas com muuiitaaa fé!", escreveu.

Leia também:

➢ Passagens intermunicipais ficarão mais caras neste sábado (24)

➢ Atriz niteroiense grava websérie sobre guerra entre a Rússia e Ucrânia

Internada em um hospital da Taquara, Nathalia agora segue em tratamento de casa, com acompanhamento de fisioterapeutas. Ela ainda está com a bala alojada no quadril. A jornalista estava junto do marido em um táxi, na segunda-feira (12), retornando do Sambódromo quando o veículo foi alvejado por criminosos, durante uma tentativa de assalto. A tentativa aconteceu na Gardênia Azul, bairro da Zona Oeste do Rio.