Porto da Pedra enfrenta problemas em desfile de retorno ao Grupo Especial

Após 12 anos no grupo de acesso, a Porto da Pedra abriu os desfiles do grupo especial do carnaval do Rio na noite deste domingo (11). Apesar da animação em estar de volta à elite carnavalesca, a escola de samba gonçalense enfrentrou problemas ao passar pela Sapucaí.

Um dos incidentes envolveu um carro alegórico que atingiu uma mulher em meio ao desfile. Ela sofreu escoriações e foi liberada após ser atendida no posto médico da Apoteose. O episódio ocorreu na curva utilizada para entrar da Avenida Presidente Vargas para a Sapucaí. O carro alegórico teria se arrastado em uma grade de proteção e depois atingido a vítima. Por conta disso, foi necessário desprender uma parte da alegoria e, devido à parada do veículo, um grande buraco se abriu na avenida.

Além disto, um pedaço de um dos carros quebrou em frente aos jurados. Os imprevistos acabaram causando problemas de harmonia, o que pode ocasionar a perda de décimos para o Tigre.