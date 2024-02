Ex-goleiro do Flamengo estaria namorando bailarino

Ex-goleiro do Flamengo e atual presidente do Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, de 52 anos, estaria namorando um artista soteropolitano de 27 anos. Segundo o Extra, seu novo amor seria o bailarino e jornalista Jordan Dafner. O suposto relacionamento, no entanto, ainda não foi assumido publicamente.

Emerson é o primeiro dirigente abertamente gay de um clube de futebol no País. Ele revelou ao público sua homossexualidade em 2022, durante uma entrevista ao podcast 'Nos Armários dos Vestiários', da Globo.

O ex-atleta e o bailarino teriam começado a namorar em dezembro do ano passado, mesma época em que ele venceu a eleição para a presidência do Bahia. Embora o relacionamento não tenha sido divulgado abertamente, os dois estariam sendo vistos juntos por Salvador e também nas redes sociais.

Ferretti atuou no Flamengo entre 1995 e 1996, mas acumula passagens pelo Grêmio, America-RJ, Bahia e até pelo Vitória, maior rival do seu atual time. O ex-goleiro foi eleito para ser dirigente no Bahia até 2026.