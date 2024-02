Clima quente entre os brothers! Bin e Giovana trocaram muitos beijos e carícias

A madrugada desta quinta-feira (8) pegou fogo na casa mais vigiada do Brasil. Os participantes MC Bin Laden e Giovanna trocaram beijos e carícias no quarto Gnomo, depois da festa da líder Fernanda, no BB24.

Mas o clima quente entre os brothers não agradou a toda casa. Incomodado com os barulhos e gestos do casal, Michel resolveu interromper o ato entregando para eles preservativos.

"Você está doido?", perguntou MC Bin Laden. "O que é isso, Michel?", riu Giovanna. Pouco tempo antes, Michel havia se queixado do casal. "Amanhã vou falar com a Giovanna porque ela é minha amiga, f*da-se. É um saco! Se eu for dormir e eles ainda estiverem assim [trocando beijos], vou falar!", falou ele para Isabelle.

Quem também não curtiu o clima foi Rodriguinho. O cantor estava dormindo e deixou o quarto por não concordar com a atitude do casal "Eu acho bem desnecessário, até saí do quarto", disse o pagodeiro os colegas de confinamento.