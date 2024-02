Luva de Pedreiro conhece Papa e pergunta se ele prefere Messi ou CR7

Luva compartilhou registro da benção recebida pelo Papa no Vaticano - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Luva compartilhou registro da benção recebida pelo Papa no Vaticano - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O influenciador Iran de Santana, o Luva de Pedreiro, aproveitou uma viagem pela Europa para conhecer pessoalmente o Papa Francisco. O brasileiro compartilhou um registro do encontro no seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (07) e chamou a atenção dos seguidores por conta de uma pergunta inusitada que fez para o pontífice católico.

"Messi ou [Cristiano] Ronaldo?", foi o que perguntou o influenciador para o Papa logo após receber a benção do líder religioso católico. Na postagem, o registro é interrompido antes da respostas do Papa, que também recebeu de presente uma camisa da Seleção Brasileira levada por "Luva".

"Graças a Deus pai. Muito obrigado pela benção Papa Francisco", escreveu, na legenda, o influenciador.