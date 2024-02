Amor livre? Casada com Caio Blat, Luisa Arraes troca beijos com filho de Cássia Eller

No último fim de semana a atriz Luisa Arraes foi flagrada aos beijos com o cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, durante um show no Circo Voador, no Centro Rio. Mas o que chama atenção nessa história é que Luisa é casada com Caio Blat. As informações e imagens foram divulgadas pelo jornal Extra, nesta segunda-feira (5/2).

Apesar da surpresa para muitas pessoas, Luisa mantém desde 2017 um casamento aberto com Caio Blat. Os dois vivem em casas separadas, mas no mesmo prédio. O romance entre a atriz e Chico, ambos de 30 anos, ao que parece é conhecido de todos. O casal se beijou no meio do público e andou de mãos dadas pelo local, no maior clima de romance. O cantor chegou antes de o show começar, encontrou Luisa e já deu o primeiro beijo na atriz.

As informações e imagens foram divulgadas pelo jornal Extra, nesta segunda-feira (5/2). | Foto: Divulgação

Segundo o jornal, ele fez uma participação no show dos pernambucanos Almério e Martins e ficou tão empolgado nos beijos com Luisa que um produtor teve que buscá-lo na plateia. Ele subiu ao palco, cantou e depois voltou para os braços da atriz.



Há poucos dias, Caio Blat publicou uma foto com Luisa e se declarou para a esposa. “Só teu toque alivia o meu desgosto…”, escreveu ele na legenda.

Eles estão juntos desde 2017 | Foto: Divulgação

Nos últimos anos, eles falaram abertamente sobre levarem um casamento não convencional, em que exercitam diariamente a ideia de que não existe posse, o que permite que eles se relacionem com outras pessoas.