MC promete jogar R$ 10 mil para público e vai parar na delegacia

O que era pra ser um presente para o público virou uma dor de cabeça para o funkeiro MC Júnior PK, que foi detido pela Polícia neste final de semana por conta de uma confusão em Itabira, Minas Gerais. No sábado (03), o artista convocou moradores da região e prometeu distribuir prêmios e arremessar R$10 mil ao público, o que teria desencadeado um conflito entre moradores e policiais.

Segundo a Polícia, o MC interditou uma rua no bairro Fênix para realizar a entrega dos brindes e do dinheiro, que foi anunciada a seus seguidores através das redes sociais. O problema é que, segundo o resumo policial, Júnior PK não tinha a devida autorização das autoridades para fechar a via.

Uma equipe da PM foi até o local apurar a situação e, de acordo com o relato, foi recebida com violência e insatisfação dos moradores. Cerca de 200 pessoas estavam no local, segundo a Polícia. Algumas delas teriam atacado a viatura com pedaços de madeira e pedras. Em reação, os policiais usaram spray de pimenta.

Com a confusão, dois agentes ficaram com ferimentos leves, conforme informou a corporação. Acusado de promover o evento, o MC Júnior Pk foi levado para a Delegacia de Polícia do município para prestar depoimento. Acusado por perturbação do sossego e dano patrimonial, ele foi liberado após depor e o caso segue sendo investigado.

Nas redes, o funkeiro criticou a repercussão do caso e disse que nunca foi sua intenção provocar confusão. "Minha intenção era abençoar quem estava lá. Estou um pouco chateado com essa repercussão", afirmou. Ele também criticou a postura dos policiais militares, que, segundo ele, "não tentaram conversar e jogaram spray, gás e tiro onde tinha crianças e idosos".