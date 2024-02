Léo Pereira pede Karoline Lima, ex de Éder Militão, em namoro

O amor está no ar! O jogador do Flamengo Léo Pereira assumiu que está namorando a influenciadora Karoline Lima, ex de Éder Militão.

O pedido aconteceu na madrugada desta segunda (5), durante uma comemoração do aniversário de 28 anos do jogador de futebol.

Na web, o vídeo que mostra Léo Pereiro pedindo Karoline Lima em namoro, rapidamente repercutiu entre os internautas.

NOSSO LÉO PEREIRA TREPOU EM CAMPO E PEDIU A KAROLINE EM NAMORO ONTEM, NÃO É ZAGUEIRO É ATACANTE pic.twitter.com/FYE530RG1o — Isa tri da América. (@isacrf95) February 5, 2024

“Aceito”, gritou Karoline no vídeo enquanto amigos do casal comemoravam pulando e gritando.

Neste domingo a beldade foi ao Maracanã, onde assistiu ao jogo do Flamengo , com a camisa escrita "Karolino", apelido que o atleta ganhou da torcida desde que o romance se tornou público.

Os torcedores aprovaram a mais nova "integrante" do elenco, querendo que a loira encare e comente os jogos tal qual fazia quando era casada com Éder Militão, do Real Madrid.