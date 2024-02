Polícia encontra bebê que estava desaparecida há quatro meses em Niterói

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) encontraram, neste sábado (03/02), uma bebê que estava desaparecida. A mulher que estava com ela foi presa em flagrante pelo crime de uso de documento falso. Ela foi detida na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

Os agentes vinham investigando o desaparecimento de uma adolescente e sua filha bebê, ocorrido em outubro do ano passado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A equipe recebeu informações sobre o paradeiro da criança e se dirigiram à cidade de Búzios. No local, eles encontraram a autora junto com um bebê. Ao ser abordada, ela alegou ser a mãe da criança, tendo apresentado documentos que, após análises, mostraram-se fraudulentos.

A mulher foi interrogada a respeito do histórico de nascimento e pré-natal da criança, acabou por confessar que o bebê era, na verdade, a filha da adolescente. Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a sede da especializada para a formalização da prisão.

A criança foi devolvida para a família materna, que foi acompanhada pelo conselho tutelar local. As investigações seguem para esclarecer o que ocorreu com a mãe da criança e o eventual envolvimento de outras pessoas.