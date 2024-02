Whindersson revela que perdeu segundo filho em 2023

O humorista Whindersson Nunes, de 29 anos, perdeu outro filho em 2023. Ele revelou o episódio em uma postagem no seu perfil do Twitter/X em que enumerou, sem comentar muitos detalhes, alguns episódios marcantes pelos quais passou no ano anterior. Confira:

Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no triângulo das bermudas, minha vida não a novela que você quer que seja. — Whindersson (@whindersson) February 2, 2024

Ele também afirmou ter quase morrido após sofrer "um choque anafilático numa sauna na Inglaterra". A postagem ironiza as respostas que ele recebeu por conta de uma outra publicação sobre paternidade, feita nesta quinta (01). "Barriga solidária pra pai solo é permitido no Brasil? Eu queria que meu filho(a) fosse brasileiro(a)", escreveu o comediante no post, que foi recebido com críticas por parte de alguns seguidores.

Mais tarde, ele voltou a ironizar as respostas recebidas por conta dos posts, que o acusavam de procurar relacionamentos apenas para ter filhos. "O miserável só quer uma incubadora humana pra gerar sua prole", escreveu uma das seguidoras.