Manoel Gomes, cantor do hit 'Caneta Azul', compra mansão em Alphaville

Maranhense e a voz por trás do famoso "Caneta azul, azul caneta", Manoel Gomes expôs a sua nova mansão em Alphaville, na capital paulista. Além da casa de luxo, ele também comprou uma Range Rover, veículo avaliado em R$650 mil. Em 2023, Manoel acusou seus ex-empresários de aplicarem um golpe financeiro de R$1 milhão nele.

O maranhense começou a aumentar seus bens após a música "Caneta azul" viralizar. Quando o viral se refletiu em dinheiro, o homem começou a investir uma parte do valor, além de ser convidado para campanhas publicitárias e ganhar ainda mais. Seu último lançamento foi "Lá ele", música com o cantor Tierry. O projeto conta com mais de 72 milhões de visualizações no Youtube. Com Tierry, Manoel fez em uma turnê nos Estados Unidos.

Leia também:

De novo? Neymar faz teste para descobrir se será pai pela 3ª vez

Carnaval Raiz terá sete locais de eventos em São Gonçalo



Ainda em 2023, o artista lançou um álbum novo, com 27 músicas, em todas as plataformas digitais. Nomeado de "Manoel Gomes", o projeto traz 27 faixas, incluindo músicas como "Maura", "Eu vou deixar de ser besta" e "Caneta azul".

Meses depois, a voz por trás dos hits denunciou seus ex-empresários após um suposto desvio de ao menos R$1 milhão de suas contas bancárias. Segundo João Nascimento, advogado do maranhense, há evidências de extorsão, e os últimos empresários teriam desviado cachês do cantor.

Há duas semanas, Manoel se mudou para uma mansão em Alphaville, São Paulo. Ele revelou que se sente realizado por morar com o filho em uma área nobre da capital paulista.