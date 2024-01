De novo? Neymar faz teste para descobrir se será pai pela 3ª vez

Após algumas especulações no início do mês, os rumores de que Neymar Jr. será papai pela terceira vez voltaram a circular pelas redes sociais nesta segunda-feira (22). De acordo com informações publicadas pelo jornalista Leo Dias, a modelo paulista Amanda Kimberlly estaria grávida do atleta.

Segundo o jornalista, a gestação já teria passado do terceiro mês e Neymar teria agendado uma consulta para fazer o exame de DNA. O relato conta ainda que Neymar ficou surpreso com a possibilidade, mas que teria dito a pessoas próximas que planeja assumir a paternidade " de bom grado" caso o resultado do teste seja positivo.

Diferentes das últimas "supostas mães", Kimberlly não é uma usuária muito assídua nas redes sociais e, apesar dos trabalhos como modelo, não costuma postar muitas fotos no Instagram. Até a tarde desta terça (2), ela ainda não comentou os rumores. Neymar também não se pronunciou a respeito das afirmações publicadas por Leo Dias.



Neymar já é pai de duas crianças - Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de pouco mais de 3 meses. O primeiro nasceu após um affair entre o atleta e Carolina Dantas, que atualmente é influenciadora. Já a bebê é fruto do relacionamento entre ele e a também influenciadora Bruna Biancardi; o namoro chegou ao fim no final de 2023.