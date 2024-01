Carnaval Raiz terá sete locais de eventos em São Gonçalo

Sete locais na cidade terão as festividades de Carnaval - Foto: Divulgação

Sete locais na cidade terão as festividades de Carnaval - Foto: Divulgação

Do dia 10 ao dia 13 de fevereiro, a cidade de São Gonçalo será tomada pela alegria, com atrações para toda família no Carnaval Raiz 2024, uma realização da Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

Sempre a partir das 17h, sete locais na cidade terão as festividades de Carnaval, onde população poderá aproveitar três dias de folia, com programação para o público infantil e adulto, incluindo apresentação de baterias de escola de samba locais, bandas e DJs.

Leia mais:



Consulta pública para escolher nome das bicicletas compartilhadas de Niterói fica aberta até quinta (25)

Plaza Niterói arrecada material escolar para estudantes em vulnerabilidade social

A Caravana de Arte e Lazer, uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo, também participará da folia, com recreação, brincadeiras e lanches. A Caravana estará um dia em cada local do Carnaval Raiz.

Confira abaixo os locais para não perder nenhum dia de festa!

Carnaval Raiz 2024 - de 10 a 13 de fevereiro

Palco Porto da Pedra

Avenida Governador Macedo Soares, esquina com a Rua Abílio José de Mattos, próximo à Avenida Joaquim de Oliveira

Palco Trindade

Avenida Dr. Humberto Soeiro de Carvalho próximo à praça Leonor Correa

Palco Pacheco

Rua Leonídia Pinheiro da Silva esquina com a Rua Inocêncio Dias André

Palco Itaúna

Estrada Conceição com a Avenida Trindade, conhecido como Largo de Itaúna ou Rodo de Itaúna

Palco Jardim Catarina

Rua Dr. Albino Imparato em frente à praça da Lona Cultural Lídia Maria da Silva

Palco Jardim Alcântara

Rua Francisco Campos, 241 esquina com a Rua Valente do Couto em frente à praça do colégio

Palco Santa Catarina

Rua Benedito Jardim em frente ao Shopping dos Parafusos, esquina com a rua Dr. Getúlio Vargas