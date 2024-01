Fabiano Augusto comenta sobre homossexualidade e casamento com diretor

Fabiano Augusto, ator e estrela de comercial de TV viralizado, comentou sobre ter "saído do armário" e assumido namoro com o diretor Dan Nakagaw. Há cinco anos atrás, Fabiano revelou a relação para o mundo após postar foto com o companheiro.

“Estava completando 12 anos juntos e virou uma coisa, tomou proporção que não esperava. Passado o susto, foi a melhor coisa que fiz, foi importantíssimo para mim, foi libertador”, contou o artista, para o site "Gay.blog".



Hoje, o diretor e o ator são casados, e estão juntos há quinze anos. "Estamos fazendo uma história linda. Obrigado meu amor" agradeceu Fabiano, quando o casal completou uma década e meia de duração.



O debate sobre a homossexualidade não se restringiu só a vida do ator. Nos palcos, ele integra a peça "Codinome Daniel", que conta a vida do jornalista e ativista LGBTQIA+ Herbert Daniel, que faleceu em 1992.