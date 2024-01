Autoras comemoram 3º aniversário do Coletivo Escritoras Vivas em São Gonçalo

As Escritoras Vivas vão comemorar, na próxima quinta-feira (25) três anos de existência do coletivo, com um encontro aberto ao público no Empório Vírgula, em São Gonçalo. Previsto para iniciar às 18h, o evento contará com o debate do livro ‘Outros jeitos de usar a boca’, de Rupi Kaur, pelo Clube Leia Mulheres. Também haverá a entrega das novas camisetas com a logo do coletivo, além do anúncio de mais novidades para 2024.

Derivado do grupo “Escritores Vivos” (2017) – criado por Yonara Costa – o projeto, proposto pela professora junto às autoras Suzane Silveira e Cyntia Fonseca, iniciou com o objetivo de ser um coletivo feminino de mobilização e expressão cultural na cidade de São Gonçalo, já que o número de mulheres percebido no meio literário à época era consideravelmente menor.

O projeto foi contemplado pelo edital federal da Lei Aldir Blanc (2020), recebeu o selo do Grupo Mulheres do Brasil e firmou diferentes parcerias. Desde então, várias autoras lançaram livros solo, além dos textos autorais publicados no livro ‘Escritoras Vivas: coletivo de autoras gonçalenses’, disponível nas versões física e digital. Algumas receberam, ainda, prêmios em trabalhos solo ou co-autorias, como o Off-Flip de Literatura e outros.

No segundo semestre de 2023, com a expectativa da abertura de novas oficinas e outras ações, o coletivo abriu mais 10 vagas para a entrada de novas escritoras ou mulheres com desejo de se tornarem escritoras. Hoje, são mais de 40 reunidas em prol da literatura, com debates e troca de experiências através do grupo de Whatsapp. A abertura de inscrições para novas oficinas aguarda a viabilidade de cronograma e captação de recursos.

A celebração acontece no Empório Vírgula, três anos após o primeiro encontro do coletivo, no Bistrô Cultural D’Avó. Ambos os estabelecimentos, assim como a Arte Galeria Box 212, tornaram-se referência na cena local tanto para os encontros do coletivo quanto para outras ações culturais e literárias.

O coletivo apresenta-se como democrático e apartidário; e recebe mulheres, preferencialmente moradoras da cidade de São Gonçalo, que desejam ser escritoras, em qualquer idade.

O Empório Vírgula fica na Rua Carlos Gianelli, 235 – Boaçu, São Gonçalo.