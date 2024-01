Equipe de Neymar se pronuncia e nega terceiro filho: “informações falsas”

O jogador Neymar Jr parece não conseguir se livrar das polêmicas, e dessa vez, os rumores apontam, novamente, para sua vida pessoal. De acordo com informações do portal LeoDias, o atacante seria pai pela terceira vez, após se envolver com uma modelo misteriosa ainda durante o relacionamento com Bruna Biancardi. Entretanto, em pronunciamento à revista Caras, a equipe de Neymar negou as afirmações do portal.

"Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", esclareceu a assessoria.

Os rumores teriam surgido após um comentário feito pelo perfil da influenciadora cearense, Jamile Lima, que insinuava um possível irmãozinho ou irmãzinha para Mavie, mas não entrava em detalhes. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", disse o comentário.



Em seu Instagram, Jamile alegou que o comentário teria partido de alguém de sua equipe, e disse estar tomando medidas cabíveis contra o autor da mensagem. Ela também negou ser a mãe da suposta criança e disse não ter conhecimento sobre o assunto. "Eu não estou grávida do Neymar, aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, não conheço, nem alguém que seja próximo dele", disse.

Segundo informações do portal LeoDias, a mãe seria uma modelo brasileira, com quem o jogador chegou a ter um romance enquanto ainda namorava Biancardi. Ela estaria grávida de três meses, tendo descoberto a gravidez antes mesmo do nascimento de Mavie, filha caçula de Neymar.

Após as polêmicas, internautas notaram que Bruna Biancardi teria deixado de seguir o atleta no Instagram, mas continua seguindo o pai de Neymar e a conta do site oficial do jogador, na rede.

Neymar é pai de Mavie, de dois meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi, e de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento com a também influenciadora, Carol Dantas.