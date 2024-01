Após nove dias de internação, Mamma Bruschetta recebe alta

A apresentadora de TV Mamma Bruschetta recebeu alta hospitalar neste sábado (20), após passar nove dias internada por conta de uma pneumonia e de arritmia cardíaca. Em suas redes sociais, ela atualizou os seguidores a respeito do estado de saúde, enquanto deixava o Hospital São Luiz, em São Paulo.

“Já recebi alta. Estou saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem. Obrigada a todos, um beijo e até breve", disse a apresentadora no Instagram.

Mamma chegou a ficar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após chegar à unidade de saúde com fortes dores na região do tórax. Ela apresento melhoras e, na quinta-feira (18), deixou a ala intensiva do hospital.