Leandro Hassum critica "cara de bunda" de Rodriguinho no BBB

"Como artista, ele devia pelo menos respeitar os artistas que estão chegando lá para se apresentar e não ficar sentado com aquela cara de bunda e não levantar", afirmou comediante - Foto: Reprodução/Globoplay

Parece que não foram só os internautas que não gostaram da postura de Rodriguinho durante os shows do BBB 24. O ator e comediante Leandro Hassum classificou como uma “falta de respeito” o comportamento do cantor, que ficou sentado e inexpressivo ao longo da apresentação do cantor Léo Santana na casa.

Durante participação como convidado do programa "Mesacast BBB", do Globo)play, Hassum contou que pegou "bode" de Rodriguinho após vê-lo nas festas. "Como artista, ele devia pelo menos respeitar os artistas que estão chegando lá para se apresentar e não ficar sentado com aquela 'cara de bunda' e não levantar, esperar o artista ir embora para se levantar depois de participar da festa. Isso é um desrespeito", disse o ator.

Para o comediante, faltou ao brother mais empatia com os colegas de profissão. "Enquanto artista, você pode não admirar, você pode não gostar da música e tudo mais, mas se tem uma pessoa se apresentando, você não gostaria que fosse assim com você se você estivesse no palco e um colega de sua profissão tivesse de costas. Então acho desrespeitoso, para mim isso é um bode que eu agarrei dele por essa falta de coleguismo", completou Hassum.

Nas redes sociais, os administradores do perfil oficial de Rodriguinho justificaram a postura do cantor afirmando que esse "é o jeito dele". Nesta sexta (19), o perfil aproveitou imagens da expressão do cantor para fazer memes.