Bin Laden aponta comportamentos de Nizam com Alane como 'abusivos' e internautas concordam

MC Bin Laden compartilhou com Vanessa Lopes a impressão que o brother tem sobre a relação de Alane e Nizam no BBB24.

"Que o Brasil não me interprete errado, mas a forma que está na festa, não sei o que está acontecendo entre ele e a Alane, mas sei lá, não parece meio abusivo? Não parece? Ela tá muito triste...", falou o funkeiro. "Mas enfim... Ela tá muito tensa. Por que ela tá tensa?", questionou a Tiktoker.

A declaração do cantor repercutiu nas redes, e alguns internautas concordaram com o brother. "Bin laden sacou tudo falando do relacionamento abusivo do Nizam", falou um espectador, no X (antigo Twitter). Outro fã do reality afirmou que "bin laden foi no ponto certinho, o nizam tem linguagem corporal de homem abusivo, é muito nítido".

"Sabe o que é real? Sabe o que eu penso? Eu quero saber se tem mais gente que pensa assim, porque ai a máscara cai. Ele não tá fazendo bem pra Alane e nem pra você. Alguma coisa errada tem", falou o funkeiro, ainda para Vanessa Lopes.



No sábado (13), antes da festa, Alane passou mal e desmaiou enquanto discutia com Nizam. A sister teve uma queda de pressão repentina. Durante a festa, depois de acordar, ela voltou a conversar com o rapaz, e revelou que sua pressão caiu por estar nervosa com a situação. "Esquece o nervosa. Ninguém precisa saber disso", respondeu o brother.