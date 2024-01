Fim? Internautas especulam separação de Neypai e Neydrasta após post enigmático e troca de ‘unfollows’

Parece que nem tudo anda bem no “Neyclã”. Desde que 2024 começou, rumores de uma possível crise no relacionamento entre Neymar pai e Mariane Bernardi, apelidada carinhosamente de ‘Neydrasta’ pelos fãs do jogador, começaram a circular nas redes sociais. Entretanto, tudo indica que o burburinho pode ser real.

Recentemente, o casal parou de seguir um ao outro no Instagram, o que causou uma primeira estranheza nos fãs da dupla. Além disso, uma publicação feita por Mariane em seu story, levantou suspeitas de que algo possa ter acontecido entre ela e Neypai.

"Imagine que uma cobra te picou e ao invés de tentar se livrar do veneno, você resolve correr atrás da cobra para tentar descobrir porque ela fez isso e tenta convencê-la de que você não merecia aquilo enquanto o veneno age e te mata lentamente. Esse texto não é sobre cobras", compartilhou Mari.

Neypai, de 58 anos, e Mariane Bernardi, de 45, têm um relacionamento de dois anos, que se tornou público apenas no carnaval do último ano, quando os dois apareceram juntos em um camarote da Sapucaí. A catarinense é a primeira namorada assumida do empresário, que trabalha diretamente com o filho, Neymar Jr, pois antes, ele era envolvido apenas em rumores de ‘affairs’, mas nada que fosse público.

Ao que tudo indica, Mariane é querida por toda a família do namorado, se tornando a grande anfitriã de eventos e festas da família na ausência da ex-mulher de Neypai, Nadine. No Natal, a Neydrasta apareceu em fotos ao lado do parceiro, dos filhos, de Bruna Biancardi, e até mesmo de Nadine, mostrando a boa convivência da família. Bernardi é, inclusive, a responsável por apresentar Biancardi e Neymar, que juntos, se tornaram pais da pequena Mavie.