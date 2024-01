Praia brasileira é eleita melhor do mundo por portal de viagens

A melhor praia do mundo fica no Brasil - ao menos, é o que diz o ranking do portal TripAdvisor, veículo internacional especializado em viagens que atualizou sua lista com os melhores banhos de mar ao redor do planeta. O endereço escolhido, porém, não é tão acessível para muitos brasileiros; a 'vencedora' foi a Praia do Sancho, que fica na ilha de Fernando de Noronha.

A praia foi escolhida com base na média de avaliações e comentários feitos por viajantes no site. Foi a sétima vez que a praia apareceu no topo do ranking, que é atualizado anualmente a partir das experiências de turistas publicadas ao longo do ano anterior.

Como a praia fica no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, ela não tem acesso gratuito. Para turistas brasileiros, a visita custa 179 reais. Já para viajantes estrangeiros, o valor cobrado para o acesso é de 358 reais. O ingresso dá acesso a outras praias restritas que fazem parte da reserva administrada pelo ICMBio.

Praia carioca também aparece na lista

Além da praia em Noronha, o Brasil é representado no ranking das melhores praias com um destino um pouco mais próximo: a Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. A carioca ficou em 19º lugar no ranking. Confira a lista completa:

1. Praia do Sancho – Fernando de Noronha, Brasil

2. Eagle Beach – Palm/Eagle Beach, Aruba

3. Cable Beach – Broome, Austrália

4. Reynisfjara Beach – Vik, Islândia

5. Grace Bay Beach – Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

6 - Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal

7 - Radhanagar Beach - Ilha de Havelock, Índia

8 - Isola dei Conigli - Lampedusa, Itália

9 - Varadero Beach - Varadero, Cuba

10 - Ka'anapali Beach - Lahaina, Maui, Havaí

11 - Siesta Beach - Siesta Key, Flórida

12 - Driftwood Beach - Jekyll Island, Golden Isles of Georgia, Geórgia

13 - Manly Beach - Sydney, Austrália

14 - Seven Mile Beach - Seven Mile Beach, Ilhas Cayman

15 - La Concha Beach - Donostia-San Sebastián, Espanha

16 - Kelingking Beach - Nusa Penida, Indonésia

17 - Playa de Muro Beach - Maiorca, Espanha

18 - Playa Manuel Antonio - Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica

19 - Praia de Ipanema - Rio de Janeiro, Brasil

20 - Nungwi Beach - Zanzibar, Tanzânia

21 - Falassarna Beach - Creta, Grécia

22 - Nissi Beach - Ayia Napa, Chipre

23 - Playa Norte - Isla Mujeres, México

24 - Magens Bay - St. Thomas, Ilhas Virgens Americanas

25 - Balos Lagoon - Creta, Grécia