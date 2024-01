Taís Araújo recebe alta após passar dois dias internada

Por conta do problema, Taís acabou não participando de gravações do The Masked Singer - Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Taís Araújo recebeu alta nesta quarta-feira (10), dois dias após ser internada de surpresa na última segunda-feira (08). Ela ficou hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar de problemas decorrentes de uma hérnia de disco lombar.

Taís procurou a unidade de saúde no início da semana com fortes dores nas costas, segundo a unidade. Após passar por exames no hospital, a equipe médica descobriu que a atriz estava com um quadro agudo de hérnia e precisou submetê-la a um "procedimento minimamente invasivo com alívio dos sintomas", conforme aponta o boletim médico.

Ainda segundo o resumo da unidade, ela foi liberada para seguir o tratamento em casa nesta quarta (10). Por conta dos dias que passou no Hospital, Taís vai acabar ficando de fora dos próximos três episódios do "The Masked Singer Brasil", da Rede Globo. A emissora também confirmou que ela não será substituída como jurada e deve retornar às gravações da atração a partir da próxima semana.