BBB: gonçalense Leidy Elin alerta Luigi após ser chamada de 'macaca'

A representante de São Gonçalo no BBB 24, a trancista Leidy Elin, precisou chamar a atenção do participante Lucas Luigi, na tarde da última terça (09), depois que o colega de reality a chamou de "macaca" durante uma conversa. O momento em que o termo racista foi usado aconteceu antes de as câmeras serem abertas para o público.

Em trecho exibido no segundo dia da atração da TV Globo, a gonçalense apareceu "Eu, preta, sentada do lado de Luigi, que parece ser um cara super bem entendido pelo que eu estou vendo aqui; pegar e me falar isso? É muito chato! Se policie nas coisas que você fala aqui dentro, tá ligado? Se policie até para você mesmo, porque a gente não sabe como tá lá fora", disse Leidy. Confira a conversa:





Reprodução/Tv Globo

Autor: Reprodução/Tv Globo | Descrição:

Leia mais sobre o reality:



➢ Maycon e Luigi justificam afastamento de Yasmin Brunet e revoltam público

➢ BBB 24: participante sugere apelido de 'cotinho' para prótese de atleta paralímpico

Luigi tentou se justificar dizendo que usou o termo como brincadeira durante um momento de descontração com colegas. "Foi no automático", disse o participante. Leidy, no entanto, enfatizou que é preciso ter cautela na hora de usar expressões de cunho discriminatório.

"Eu estava preparado pra ter essa conversa com qualquer um. Mas com isso não se brinca. É uma palavra muito pesada e muito usada lá fora. Dois pretos, pobres e favelados, eu e você. Precisava nem sentar com você e falar isso", destacou a participante.