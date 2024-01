Tati Minerato levanta a Sapucaí em ensaio da Porto da Pedra

Um furacão adentrou a Sapucaí, era Tati Minerato, rainha de bateria da Porto da Pedra, escola responsável por abrir os ensaios técnicos do Grupo Especial na Sapucaí na noite deste domingo (7).

Esbanjando samba no pé, carisma e um corpo para lá de perfeito, Tati Minerato fez sua estreia como rainha de bateria do Grupo Especial com maestria. Só o look da beldade tinha mais de 150 mil cristais boreal, ela representava a “Magia dos Astros”, figurino inspirado no enredo da Agremiação que tem como tema o livro de Lunário Perpétuo:

“Eu sei que muitos que estão presentes aqui hoje na Sapucaí não poderão estar no dia do desfile oficial, eles merecem um espetáculo também, por isso, sempre faço questão de me arrumar, seja ensaio de quadra, de rua, Cidade do Samba ou aqui. Quero sempre representar a minha Escola da melhor maneira possível e levar alegria para todos os foliões”, revelou a rainha que foi ovacionada do início ao fim de sua apresentação, levando os presentes ao delírio.

E por falar em representar, mesmo morando em São Paulo, Tati cumpre sua agenda carnavalesca no Rio com primazia, mostrando que é uma rainha mais do que comprometida com a Escola de São Gonçalo:

“Eu já não faço mais as contas de quanto gasto com passagem área. Tem mês que o custo é mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da minha passagem tem a da minha mãe que sempre me acompanha, dando-me suporte em tudo que preciso. Mas eu não reclamo, quando eu aceitei o convite para ser rainha eu já sabia que seria assim, não me arrependo. Amo Carnaval, amo a Porto da Pedra, sou grata demais por ter sido acolhida pela comunidade com tanto carinho, amor. No meu coração só gratidão e o desejo eterno de retribuir a confiança em mim depositada ”, disse a beldade que faz parte de um seleto time que se destaca à frente de uma bateria.

"Amo Carnaval, amo a Porto da Pedra, sou grata demais por ter sido acolhida pela comunidade com tanto carinho, amor", disse | Foto: Divulgação

Com um corpo de dar inveja e sambando do início ao fim da sua aparição, Tati Minerato desfilou sobre os gritos de “Maravilhosa”, “Rainha perfeita”, “Muito gata”, “Linda”, “Gostosa”.

Sempre muito carinhosa, a digital influencer interagiu com os fãs, fez fotos, vídeos e atendeu toda imprensa com carinho e respeito.