MC Carol se casa com ator pornô em cerimônia surpresa em Niterói

A funkeira MC Carol de Niterói é, oficialmente, a mais nova ‘casada’ do pedaço! Em uma cerimônia surpresa - e secreta - no jardim de casa, a cantora trocou alianças com o ator de pornô gay, Cosme Santiago, que também é conhecido como ‘San Bolt’, seu nome artístico.

Quem entregou a união foi a amiga de longa data de Carol, Tati Quebra Barraco, que publicou imagens do casamento em seu Instagram. Segundo a funkeira, no último sábado (7), ela foi até a casa após receber um convite para a inauguração da nova residência da amiga, em Niterói, e ao chegar, percebeu que era uma cerimônia de casamento.

“MC Carol me chamou pra inauguração da casa dela, cheguei e era o casamento dela?”, escreveu Tati, com emojis sorrindo e de coração. “A Carol pra mim é uma filha de alma”, completou em seu story, onde se declarou para a amiga.



No feed do Instagram, Tati publicou fotos com a niteroiense e escreveu na legenda: “Sua felicidade me faz bem. Te amo filhota.”

MC Carol, dona de hits como “Minha Vó Tá Maluca” e “100% Feminista”, não havia avisado aos convidados que seria um casamento, pegando todos de surpresa. No entanto, passado o susto inicial, o que não faltou foi diversão na festa da funkeira, que cantou seus maiores sucessos, com a participação de Tati Quebra Barraco.

Após a cerimônia, Carol compartilhou registros desse dia tão especial em sua vida, ao lado do marido. “Nos conhecemos 07/01/2023. Nos casamos 07/01/2024.”, escreveu.

Nos comentários, fãs e famosos parabenizaram a cantora pela nova fase, e desejaram felicidades ao novo casal. “Felicidades e muita prosperidade pra essa família linda que nasceu.”, comentou a atriz Clara Moneke. “Que coisa mais linda! Felicidades”, disse a cantora Malía.