Anitta homenageia Porto da Pedra em ensaio de Carnaval

A Unidos do Porto da Pedra foi homenageada por Anitta, no primeiro ensaio do seu bloco de Carnaval, de 2024, que aconteceu em Salvador.

O Bloco da Anitta deste ano vai homenagear as escolas de samba, e as homenagens começaram com a campeã, Porto da Pedra, que ganhou o último desfile exaltando as belezas da Amazônia.

O look usado pela cantora foi feito em tons rosa e amarelo e fazia referência a fauna e a flora.

O primeiro ensaio contou com participações especiais de Dilsinho, Solange Almeida e Ivete Sangalo. Os shows seguirão por mais nove capitais brasileiras com homenagens a outras agremiações.

Leia também:

➢ Férias no 'Maricá das Artes' está com inscrições abertas

➢ Influencer da região está entre os convidados para a 'Espiadinha BBB'; veja!