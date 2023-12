Ana Hickmann rebate insinuações de estar mandando indiretas para ex-marido

Ana Hickmann usou suas redes sociais para negar as insinuações de estar mandando indireta para o ex-marido, Alexandre Correa. A apresentadora decidiu se divorciar do empresário após denunciar estar sofrendo violência doméstica.

A denúncia foi feita no sábado (11), e, desde então, a modelo tem usado suas redes para publicar mensagens que fãs especulavam ser indiretas, como uma imagem que dizia: "Às vezes a benção não é o que Deus dá, mas o que ele tira".

Ana negou os rumores, dizendo que "Estou ouvindo muito essa semana, que estou colocando frases, palavras e vídeos que são indiretas… Deixa eu esclarecer um negócio aqui, não são indiretas, são fatos, constatações, realidade, de coisas que não quero nunca mais pra minha vida e coisas que eu quero cada vez mais”, contou.

Quase um mês depois que caso de agressão veio à tona, a separação do ex-casal tem tido muitos desdobramentos. Inicialmente, o pedido de divórcio da modelo foi feito com base na Lei Maria da Penha, mas a solicitação foi negada, devido à "questões de alta complexidade e especialidade, que ultrapassam os limites e parâmetros circunscritos à competência criminal ou atinente ao rito de celeridade das causas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher", segundo o juiz do caso.

O processo foi redistribuído para a Vara da Família.