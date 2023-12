Em noite de Natal, ex de Ana Hickmann escreve “carta aberta” ao filho

Neste Natal, a ceia de Ana Hickmann contou com um integrante a menos: o ex-marido Alexandre Correa, acusado de praticar violência doméstica e patrimonial contra a apresentadora. O casal está separado desde novembro de 2023, quando a artista denunciou o ex-marido às autoridades. Nas redes sociais, Ana compartilhou registros da celebração ao lado da família e do filho, Alezinho, de 9 anos, enquanto Alexandre fez uma carta aberta para o menino em seu Instagram.

Com um vestido vermelho, um sorriso no rosto e posando ao lado do filho e da mãe, Reni Saath, Ana Hickmann desejou “Feliz Natal!” aos seguidores no último domingo (24).

Em contrapartida, o empresário Alexandre Correa, com quem Hickmann foi casada por 25 anos, apareceu enigmático em seu Instagram, com um story que dizia: "O diabo sussurrou em meu ouvido: 'Você não é forte o suficiente para resistir à tempestade'. Hoje sussurrei no ouvido do diabo: 'Eu sou a tempestade'".

Mais tarde, já na segunda-feira (25), Alexandre voltou a publicar nas redes sociais, desta vez, com uma carta aberta para o filho, com quem não pôde passar a data. “Alezinho meu filho, talvez um dia você tenha Instagram e possa ver essa publicação. Papai passou o Natal sozinho ontem e senti tanto sua falta, sabia? Me lembro que me vestia de Papai Noel e você sem saber claro ia a loucura. Mamãe fazia ceias maravilhosas e sempre tudo foi recheado de alegria e emoção”, iniciou.

O empresário ainda afirmou que Alezinho seria a razão pela qual se mantém vivo, e que disse ter esperança de ‘dias mais tranquilos’. “Natal que vem estaremos juntos e Papai quer te levar a um lugar bem especial e poder te encher de amor e carinho. Você é a razão de eu continuar vivo, lutando e tendo esperança de dias mais tranquilos. Amo você até o infinito. Feliz Natal meu filho amado”, finalizou.

Atualmente, Alexandre Correa e Ana Hickmann vivem um processo de divórcio, e a guarda do filho do ex-casal é da apresentadora. No entanto, Correa tem direito a visitas agendadas, que acontecem mediadas pelos avós paternos do menino, uma vez que o empresário está proibido de ter qualquer contato com Ana Hickmann.