Apresentadora Carla Prata é pedida em casamento no show do Leo Santana

A apresentadora Carla Prata está vivendo um momento inesquecível nesta segunda, iniciando o primeiro dia do ano com o pé direito.

Carla Prata embarcou no dia 29 de dezembro em um navio para passar a virada do ano na companhia do seu namorado, o Mister e empresário do mercado financeiro Luiz Gustavo Mustafe Peres para curtir o Réveillon em Alto Mar, a convite da Promoação.

O que a apresentadora e Rainha de Bateria da Acadêmicos do Tucuruvi sequer imaginava é que estava prestes a viver um momento tão especial e importante.

Durante a virada do ano, um pouco após a tradicional e famosa queima de fogos em Copacabana, no Rio de Janeiro, enquanto Léo Santana se apresentava, todos que ali estavam assistiram de perto o pedido de casamento.



Emocionado, o Mister em uma demonstração de amor, parou o show, se ajoelhou e fez o tão sonhado pedido. Luiz Gustavo confessou que estava vivendo o momento mais feliz de sua vida ao lado da beldade e, em seguida, se declarou, surpreendendo sua amada ao fazer o pedido e entregando à apresentadora do Pod Trash um anel de Turmalina da Paraíba toda cravejada em diamantes feita pelo joalheiro Ricardo Simões.

Entre os cliques, é possível notar que a apresentadora se emocionou e não hesitou em dizer seu ‘Sim!’.

Com brilho único azul fosforescente, o anel que simboliza o compromisso do casal, é uma das gemas mais cobiçadas do mundo e uma das mais valiosas variedades entre as pedras preciosas.