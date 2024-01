Nattan anuncia pausa em agenda de shows para preservar as cordas vocais

O cantor de forró Nattan anunciou que vai se afastar dos palcos em 2024. A decisão de afastamento veio após uma recomendação médica e de fonoaudióloga. O artista teve complicações em seu quadro de saúde após ter uma infecção bacteriana pela bactéria Helicobacter pylori (H. pylori).

Nattan fez tratamento contra a infecção com antibióticos, que causaram um quadro de refluxo gastroesofágico. O refluxo só foi tratado depois do fim do uso de medicamentos para combater a bactéria, e a demora no tratamento prejudicou sua voz.

Leia também:

Katy Perry pode se apresentar no Rock In Rio em 2024, aponta colunista

Influencer que comentou sobre 'novo filho' de Neymar nega gravidez





O cantor contou que o refluxo causou um edema nas suas cordas vocais. "A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e afonia em casos de grande esforço por longo tempo. A pausa é necessária para plena recuperação", relatou uma nota publicada em seu perfil.

No domingo (31), o artista fez a sua última apresentação antes da pausa na carreira. Nattan se apresentou na festa de réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. "Nunca imaginei chegar aqui, olha onde a gente chegou, o que estamos conquistando. E isso é só o começo. Obrigado a todos que acreditaram e acreditam em mim", falou, em postagem.