Saiba quem é morena que passou réveillon ao lado de Jonas Sulzbach

O réveillon do ex-BBB Jonas Sulzbach este ano foi ao lado de Natalia Maine. Flagrada aos beijos com o ex-BBB, a cena foi uma surpresa para os fãs do ex-casal Mari Gonzales e Jonas, que, apesar de não ter separação oficializada, não está mais junto.

Natalia tem 27 anos, é modelo, influenciadora e carrega o peso de ser a primeira aparição pública do ex-BBB desde a separação com Mari. Natural do Mato Grosso, ela também é biomédica e cantora.

Fontes afirmam que ela está recém separada do pai de sua filha, e conheceu o modelo durante viagem de ano novo para Maracaípe, no Réveillon de Amoré.

A modelo foi Miss Cuiabá Empresarial e Miss Beleza Mato Grosso em 2019. Natalia se especializou em harmonização facial e de glúteos.

A separação de Jonas e Mari Gonzales, ambos ex-participantes do BBB, nunca foi confirmada pela dupla, mas a especulação é que o agora ex-casal não está mais junto desde outubro de 2023. Os dois estavam na mesma festa de virada de ano, mas não houve reconciliação. O relacionamento acabou após sete anos, e eles moravam juntos.