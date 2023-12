Mãe de Ludmilla vaza conversa de empresário da filha falando de Anitta: “Ela quer ofuscar”

Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, gerou polêmica na madrugada deste domingo (31), ao compartilhar nos stories do Instagram trechos de uma conversa do marido sobre Anitta. Renato Araújo é padrasto e empresário de Ludmilla, que é uma das atrações do show da virada na Praia de Copacabana.

No áudio, Renato se mostra revoltado com a possibilidade de Anitta substituir a presença do cantor Nattanzinho, após rumores de um possível cancelamento do show do cantor. Ele alega que Anitta teria a intenção de “ofuscar” a apresentação de Ludmilla no Réveillon.

Leia mais

Ano novo bem marcado em cartas de tarot: o que as cartas revelam sobre 2024

Fé, sorte ou acaso: Lotéricas mais premiadas de SG podem ser o amuleto para a Mega da Virada





“Anitta, aonde a Ludmilla vai, ela quer ofuscar, mas não vai conseguir não. Não sou de falar isso, nunca te liguei para falar isso. Só tô te ligando porque não vou deixar vocês entrar nessa bucha aí. Os moleques têm rabo preso porque a Anitta sabe dos bagulhos deles (...) não deixa isso acontecer não”, disse o empresário.

Segundo a organização do evento, Nattanzinho segue confirmado no Réveillon de Copacabana, e é falsa a informação de um possível show de Anitta. Os stories de Silvana foram apagados alguns minutos depois da publicação.