Após 'tretas', Poze se reconcilia com funkeiro no cruzeiro do Neymar

À bordo do cruzeiro promovido pelo jogador Neymar, o MC Poze do Rodo aproveitou uma das festas na embarcação para fazer as pazes com um de seus 'desafetos' do mundo do funk: o MC Paiva. Os dois foram fotografados juntos e se reconciliaram na noite desta quarta-feira (27), após um encontro promovido pelo MC Ryan SP.

Poze e Paiva estavam brigados desde novembro do ano passado, quando o carioca lançou o videoclipe da música "Talvez". Para o vídeo, o funkeiro decidiu reencenar uma ocasião em que foi parado pela Polícia e colocou um policial com o nome Paiva na farda para a cena. O MC paulista entendeu o trecho como uma indireta.

Paiva ficou tão chateado que gravou stories xingando o MC e o chamou para resolver o problema pessoalmente. Poze respondeu aos stories: "Fui buscar o fundamento do malucão e é por causa do clipe que eu lancei que tem um 'cana' que se chama Paiva. Ah, calma aí, ô malucão! Se liga na sua 'responsa', seu fanfarrão. O papo é reto: mente de cocô! Olha a mente de cocô que os cara tem. Você acha que eu ia ficar perdendo meu tempo pra colocar bagulho de indireta no clipe? Pelo amor de Deus, sua mula!".

Na noite dessa quarta (27), outro nome do funk, o MC Ryan gravou um vídeo dizendo que sua meta na festa do cruzeiro de Neymar era fazer com que os dois artistas fizessem as pazes. "A nossa missão é fazer o Paiva e o Poze do Rodo voltarem a se falar!", disse o MC, pouco antes d eocmapritlhar registros da reconciliação com a frase "O funk é paz".





