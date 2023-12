Marco Pigossi se casa com cineasta Marco Calvani

Marco assumiu o namoro com cineasta em 2021 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marco assumiu o namoro com cineasta em 2021 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gêmeos de nome, Marco Pigossi e Marco Calvani, cineasta italiano, se casaram nessa última terça-feira (26). O casamento aconteceu no apartamento do casal, na Zona Oeste de São Paulo.

O ator mantém um relacionamento com Calvani há três anos, mas o namoro só foi assumido publicamente em novembro de 2021. Previamente, Pigossi já havia falado que o casal pensava em casamento, mas sem mencionar datas.

"Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto", disse ele ao jornal O Globo.

Leia também:

Zeca Pagodinho distribui presentes de Natal em Xérem

Azar no jogo e sorte no amor: Gustavo Marsengo, ex-BBB, pede Laís Caldas em casamento



Em 2021, além de assumir o namoro, o artista também se assumiu homossexual, e foi apoiado por fãs atenciosos, que o acompanhavam nas telinhas.

Pigossi agradeceu o apoio do público. "Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito", disse o artista, em postagem feita na época.

Famoso por papéis na telinha da TV brasileira em novelas, atualmente, Marco Pigossi participa da série americana Gen-V, um spin-off de The Boys, como Dr. Cardosa. A produção é da Prime Video, plataforma de streaming da Amazon,