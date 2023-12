Zeca Pagodinho distribui presentes de Natal em Xérem

Zeca Pagodinho compartilhou neste domingo (24) a distribuição de presentes de Natal que fez em Xérem, distrito de Duque de Caxias.

O vídeo da ação foi publicado em suas redes sociais. Na legenda, o artista escreveu "Zeca Noel Pagodinho chegou com sua turma em Xerém para a distribuição de brinquedos para as crianças! Uma tradição que leva alegria para tantos moradores da região. Feliz Natal, família do samba! Que o espírito natalino de amor e compaixão toque todos os corações", desejou Zeca.

Leia também:

Bebê a caminho? Foto com mão na barriga levanta rumores de gravidez de Maíra Cardi

Cine Henfil divulga programação de filmes até 23 de dezembro



A ação arrancou elogios dos fãs, que não abriram mão de demonstrar publicamente a admiração pelo pagodeiro. "Como eu adoro esse cara. O dinheiro não subiu pra cabeça", comentou uma internauta.

"O maior e o melhor que temos Rj é privilegiado de ter o senhor nessa cidade maravilhosa", falou um outro admirador.