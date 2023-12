Azar no jogo e sorte no amor: Gustavo Marsengo, ex-BBB, pede Laís Caldas em casamento

Gustavo Marsengo, ex-participante do Big Brother Brasil 22, pediu Laís Caldas, também ex-BBB 22, em casamento, na noite de Natal. O casal de noivos se conheceu na edição de 2022 do programa e, desde o fim do reality, não se separou mais.

Os noivos compartilharam a notícia feliz em suas redes sociais. Na legenda da postagem, Gustavo diz que decidiu fazer o pedido quando estivesse reunido com a família da amada.

"Meu amor, desde os primeiros dias ao seu lado, eu já tinha certeza de que você seria a mulher da minha vida! Já sabia que iria te proteger, respeitar e amar para todo o sempre. Por mim, esse pedido já poderia ter sido feito muito antes, nunca foi falta de vontade, ou incerteza do que eu queria. A única dúvida que eu tinha era de como e quando fazê-lo. Mas depois que decidi passar o Natal com sua família, resolvi aguardar este momento. Afinal, quando nos casamos com uma pessoa, também casamos com a família dela", escreveu o rapaz.

Diversos famosos felicitaram o casal nos comentários da publicação. Tadeu Schmidt, apresentador da edição em que a dupla se conheceu, comentou "Viva!". Eslovênia Marques, participante do BBB 22, desejou "Deus abençoe sempre" para Laís e Gustavo.

Ainda, internautas comentaram sobre Laís estar usando verde na foto. "O baby vem", brincaram. Na internet, criou-se uma superstição de que, aqueles que passam o Natal usando verde, atraem gravidez para o próximo ano.

Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram na edição de 2022 do programa Big Brother Brasil. Enquanto Laís entrou no programa no período regular, Gustavo entrou pela dinâmica da casa de vidro, e virou morador da casa mais vigiada do Brasil após o início do programa.

De grupos opostos no BBB, o romance entre os dois foi inesperado e surpreendeu espectadores, que não esperavam que Laís e Gustavo se dariam bem. O casal não se separou desde o fim do BBB22.