Bebê a caminho? Foto com mão na barriga levanta rumores de gravidez de Maíra Cardi

Um ensaio fotográfico natalino em família publicado neste domingo (24), véspera de natal, pelo influenciador e empresário Thiago Nigro, o Primo Rico, levantou rumores de uma suposta gravidez de sua esposa, a também empresária e ex-BBB Maíra Cardi.

Além da esposa, os filhos dela, Lucas e Sophia, enteados de Nigro, também aparecem nas fotos realizadas. Mas o que realmente chamou atenção foi a mão de Thiago na barriga de Cardi em alguns registros e o fato de que o 'Primo Rico' mencionou que espera poder anunciar, em breve, novos frutos.

"Gratidão a família linda que temos, aos projetos que poderemos realizar e que muitos frutos ainda venham por aí - aliás, em BREVE, espero poder anunciar novos frutos", disse o influenciador na legenda da publicação.

Apesar de Maíra estar afastadas das redes sociais, seu marido não perdeu a oportunidade de compartilhar o ensaio familiar e de agradecer pelas conquistas obtidas.

Fotos foram compartilhadas pelo Primo Rico em seu perfil do Instagram | Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Sempre quis, mas nunca pensei ser possível atingir tamanha realização na área financeira, familiar, do amor, nos negócios e com amigos! Mas tudo acontece no tempo dele e no jeito Dele. E somos gratos por isso", revelou Thiago Nigro.

Nos comentários, diversos internautas aproveitaram para comentar sobre a desconfiança da chegada de um novo integrante para a família Cardi Nigro. "Gente a Maira tá grávida? Ela tá com cara de gravidinha", disse uma usuária da rede social. "E essa mãozinha na barriga? Certeza que ela está grávida", falou outra internauta.