Em meio à disputa pela guarda dos filhos, ex de Simaria chama cantora de “Lunática tantã”

O ex-marido da cantora Simaria, Vicente Escrig, compartilhou em suas redes sociais, na última segunda-feira (18), um desabafo ‘polêmico’ em que chamava Simaria de “lunática tantã”. Em duas publicações, Vicente falou sobre o processo judicial que tem vivido contra a artista, em busca da guarda dos filhos do ex-casal.

Em um story do Instagram, ele iniciou: "Incrível pensar que exista um mundo jurídico incapaz de preservar o mais sagrado que uma sociedade pode ter: as crianças. O que está acontecendo comigo e meus filhos é literalmente uma luta do bem contra o mal, se chama Satanás, se chama dinheiro".

Leia mais:



Jojo Todynho briga com comerciante após sofrer ato racista em Fortaleza

Teatro Municipal de SG recebe espetáculo 'Mundo de Oz'

“Hoje, finalmente, entendo muitas das atitudes do cidadão brasileiro, que antes não conseguia compreender. Atitudes existentes não por malandragem nem por vontade própria, mas por falta de escolha ante um mecanismo animal e selvagem que não atende as relações humanas básicas próprias do Primeiro Mundo.”

"Apesar da raiva descomunal, apenas desejo a exposição perpétua dos pseudo profissionais da justiça e da psiquiatria participando desta barbárie, servindo a uma lunática tantã que já brigou com empregados, colegas de profissão, famílias políticas, famílias biológicas, amigas, as poucas que tinha, parceiros de negócios, e que mostra um evidente desequilíbrio e narcisismo psicopata a cada aparição pública. A cada palavra, cada suspiro, a cada compra processual. Continuo na luta", finalizou o empresário.

Simaria e Vicente Escrig foram casados por 14 anos, e se separaram em agosto de 2021. Eles são pais de Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7.