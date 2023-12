Pepê e Neném superam "perrengues" e se mudam para mansões

Depois de chamarem a atenção da mídia por conta dos "perrengues" financeiros" pelos quais passaram nos últimos anos, as irmãs Pepê e Neném, conhecidas pelo sucesso como dupla musical no fim dos anos 90, parecem ter conseguido dar a volta por cima. As duas e suas respectivas esposas conseguiram se mudar para mansões vizinhas em Sorocaba, São Paulo.

A novidade foi compartilhada pela influenciadora Thais Baptista, esposa de Neném, em seu perfil nas redes sociais. As duas e a filha Valentina, de 5 anos, vão morar em um imóvel de dois andares no município do interior de São Paulo. Ao lado delas, em uma casa parecida de dois andares, vão viver Pepê e a esposa Thalyta Santos, junto dos filhos João Gael e Enzo Fabiano, de 6 anos.

"Com o decorrer de todos esses anos, nós nunca imaginamos chegar onde estamos chegando, isso é só um começo de muitos sonhos ainda que têm para serem realizados. E poder patrocinar isso pra mim e toda minha família é algo muito gratificante, eu não tenho palavras pra descrever o tamanho da nossa felicidade! Tudo isso é graças a Deus, sou muito grata a Ele e a vocês por sempre fazerem parte de toda essa jornada!", celebrou Thaís, em postagem nas suas redes.

Conhecidas pelos hits "Mania de Você" e "Nada Me Faz Esquecer", a dupla fez bastante sucesso em 1999, com a estreia de seu primeiro disco, mas acabou voltando ao anonimato no início dos anos 2000. Elas acusam um ex-empresário de ter aplicado golpes e roubado pagamentos delas.

No início da década 2010, elas voltaram a tentar emplacar canções e chegaram a ver seus nomes nos veículos de mídia em 2014, na época em que participaram da sétima edição do reality show A Fazenda, da TV Record. Segundo a dupla, no entanto, elas ainda enfrentavam dificuldades financeiras e, em 2021, chegaram a iniciar uma campanha de arrecadação online. Atualmente, tanto Pepê e Neném como suas esposas se dedicam principalmente à produção de conteúdo para redes sociais.