Primeira-dama de Arari, no Maranhão, esclarece suposto 'affair' com Gabriel Medina

O nome da primeira-dama de Arari Ingrid Andrade virou tópico nas redes sociais nesta última semana após um vídeo íntimo vazado. A esposa do prefeito Rui Filho (PTB) publicou, sem querer, uma filmagem íntima sua com Gabriel Medina.

Nesta segunda-feira (11), ela esclareceu a situação após a repercussão que a publicação tomou. Ela contou ao Blog do Mau Mau que teve um caso com o surfista em 2019, quando estava recém-separada.

Segundo Ingrid, o romance aconteceu em Fernando de Noronha. "Eu não tinha nenhum interesse e nem tenho em aparecer com essa história. Hoje, eu sou uma mulher casada, bem casada e mãe, não preciso disso. Meu marido nem está se importando com isso", falou, em vídeo postado no Instagram.

O momento entre a primeira-dama e o famoso aconteceu em um hotel de Noronha. A mulher conta que, quando foi dormir, estava com fome e não encontrou comida no quarto. Medina, que estava no quarto ao lado, ofereceu uma maçã para ela. "No quarto dele, comi a maçã, ficamos conversando e ele me contou que estava lá para surfar e de repente, começamos a nos beijar e aí rolou! Fiquei lá com ele", relatou.

Ingrid Andrade é casada com Rui Filho (PTB), prefeito da cidade de Arari, no interior do Maranhão, e o casal tem duas filhas gêmeas.