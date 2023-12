Bruno De Luca anuncia pausa na carreira: “Passei por muita coisa esse ano”

Três meses após o atropelamento do amigo e ator Kayky Brito, que ocorreu em setembro, Bruno De Luca anuncia em suas redes sociais, uma pausa em sua carreira para “repensar” sua vida pessoal e profissional. O acidente, apesar de não ter relação com o apresentador, atraiu inúmeras críticas à ele, devido a reação do mesmo diante do ocorrido. Desde então o apresentador passou a receber diversos ataques nas redes.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Bruno De Luca explicou o motivo por trás da decisão de se afastar da TV e dos trabalhos. "Olha, como vocês sabem, eu passei por muita coisa esse ano, e esses acontecimentos serviram para eu repensar minha vida pessoal, e minha vida profissional", começou.

“E, falando da questão profissional, eu queria dizer que resolvi fazer uma pausa, tirar um período só para mim. Eu quero tirar um tempinho, que eu não sei quanto tempo ainda, afastado dos meus compromissos na TV", revelou Bruno, que continuou: "Eu trabalho desde os 10 anos sem parar, e eu não quero perder nenhuma parte da minha vida que eu acho importante, como essa daqui", disse o ator e apresentador mostrando a filha, Aurora, de um ano e dois meses.

Bruno ainda revelou ter o desejo de viajar muito, pediu o apoio dos seguidores para manter uma relação de diálogo aberto em sua rede. "Eu quero viajar muito! A gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui e eu conto muito com vocês! Até breve", finalizou ele no vídeo.

Na legenda, Bruno apenas agradeceu pelo carinho de quem gosta dele e o acompanha. "Obrigado sempre para os que torcem por mim", escreveu.