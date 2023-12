Cantor Zé Neto deve ter alta nos próximos dias

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, segue internado após ter se envolvido em um acidente de carro na última terça-feira (5), mas tem previsão de alta para o início desta semana. O comunicado publicado neste domingo (10) informa que o artista está estável e seu quadro clínico evoluiu de forma satisfatória.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável, com quadro clínico evoluindo satisfatoriamente. A equipe médica recomenda permanência para acompanhamento médico em ambiente hospitalar para que o paciente continue em observação e realizando exercícios de fisioterapia respiratória sob orientação de especialista. A equipe médica avalia que o paciente deverá ter alta hospitalar no início desta semana ", diz a nota, publicada pelo hospital em que o cantor está internado.

Zé Neto fraturou três costelas e estava realizando um tratamento com fisioterapia, coletes e medicamentos. Ele deu entrada no hospital na UTI, passou dois dias na unidade e foi transferido para um quarto na quinta-feira (7).

O acidente do artista aconteceu em Fronteira (MG), na BR-153, sentido São Paulo. Ele estava sozinho no carro e foi levado para o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP). O veículo que transportava Zé Neto colidiu contra a lateral de uma carreta, e o carro do cantor colidiu contra outros dois veículos e capotou.

No total, seis pessoas se envolveram no acidente, e, das seis, três ficaram feridas. Além do cantor, dois homens, duas mulheres e uma criança foram envolvidas na colisão. A mulher e a criança precisaram de atendimento médico, mas já foram liberadas.